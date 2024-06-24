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Мінцифри закликає долучитися до бета-тестування нових послуг у "Дії"

Анонсували свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені.

Мінцифри закликає долучитися до бета-тестування нових послуг у "Дії"
Дія
Фото: informator.ua

У "Дії" анонсували нові документи. Зокрема, свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені. Також закликали долучатися до бета-тестування. 

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

"Вже скоро не доведеться носити із собою паперові свідоцтва, вони будуть завжди під рукою. Коли влаштовуєтесь на роботу, підтверджуєте зміну прізвища, імені або оформлюєте пільги, коли отримуєте за дружину чи чоловіка посилку на Укрпошті", зазначили у міністерстві. 

Також у Дію автоматично підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини – за податковим номером. 

"Достатньо буде авторизуватися в застосунку — і воно з’явиться в переліку документів. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини", йдеться у повідомленні. 

Документи підтягнуться, якщо вони є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

У міністертві закликали долучитися до бета-тесту. До нього можуть долучитися громадяни України віком 14+ і ті, які мають верифікований податковий номер.

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