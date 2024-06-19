Україна посідає 2-ге місце за кількістю AI-компаній серед країн Центральної та Східної Європи, – Федоров

Усього в Україні налічується понад 240 компаній у сфері штучного інтелекту. Також в країні очікують значний ріст числа спеціалістів у цій сфері у найближчі роки.

Україна посідає 2-ге місце за кількістю AI-компаній серед країн Центральної та Східної Європи, повідомляє віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Усього в нас налічується понад 240 компаній у сфері штучного інтелекту. Україна є домом для таких всесвітньовідомих AI-стартапів, як Grammarly, Preply та People ai. З 2019 року дві українські AI-компанії стали «єдинорогами», а три найбільші українські AI-стартапи оцінюються в понад $14.5 млрд”, – повідомив Федоров.

Він зазначив, що за останні 10 років кількість спеціалістів у сфері штучного інтелекту і машинного навчання зросла у 5 разів, і зараз це 5 200 професіоналів.

“Це шалений показник. Очікуємо, що це число виросте на 330% у наступні кілька років. Чим більше якісних кадрів, тим більше компаній та інноваційних AI-рішень”, – зауважив міністр.

Федоров також повідомив, що потрібно перезавантажувати освіту, щоб збільшити кількість спеціалістів. Зараз в Україні відкрито 106 навчальних програм зі штучного інтелекту. Ключовий крок для підготовки сильних спеціалістів — налагодження співпраці між університетами та AI-компаніями, щоб студенти мали доступ до практичних знань і досвіду.

Віцепрем’єр сподівається, що Україна зможе опанувати тренд штучного інтелекту і стати лідером не лише в Європі, а й у світі.