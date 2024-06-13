Робот-каміказде розганяється до 45 кілометрів на годину і підвозить на позиції легкий боєкомплект, медикаменти, провіант, а також може атакувати ворожу техніку та укріплення.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав чергову розробку учасників оборонного кластера Brave1 — робота-камікадзе ARK-1, якого ЗСУ вже успішно використовує на полі бою.

За словами Федорова, робот-камікадзе ARK-1 — досить компактний, майже безшумний повнопривідний робот, який військові використовують для різних місій.

"Він розганяється до 45 кілометрів на годину і підвозить на позиції легкий боєкомплект, медикаменти, провіант, а ще може, як камікадзе, атакувати ворожу техніку та укріплення. Але головне, що оператор перебуває в безпеці на відстані до 20 кілометрів", — заначає Федоров.

Він додав, що українські військові вже активно використовують ARK-1 і планують з ним подальші місії.

"До речі, це один із тих комплексів, на які збирає UNITED24. Щоб воювала техніка, а не люди", — зауважив Федоров.