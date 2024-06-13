Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
ГоловнаТехнології

Федоров показав робота-камікадзе ARK-1, якого ЗСУ вже використовують на полі бою

Робот-каміказде розганяється до 45 кілометрів на годину і підвозить на позиції легкий боєкомплект, медикаменти, провіант, а також може атакувати ворожу техніку та укріплення.

Федоров показав робота-камікадзе ARK-1, якого ЗСУ вже використовують на полі бою
Фото: скріншот

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав чергову розробку учасників оборонного кластера Brave1 — робота-камікадзе ARK-1, якого ЗСУ вже успішно використовує на полі бою.

За словами Федорова, робот-камікадзе ARK-1 — досить компактний, майже безшумний повнопривідний робот, який військові використовують для різних місій.

"Він розганяється до 45 кілометрів на годину і підвозить на позиції легкий боєкомплект, медикаменти, провіант, а ще може, як камікадзе, атакувати ворожу техніку та укріплення. Але головне, що оператор перебуває в безпеці на відстані до 20 кілометрів", — заначає Федоров.

Він додав, що українські військові вже активно використовують ARK-1 і планують з ним подальші місії.

"До речі, це один із тих комплексів, на які збирає UNITED24. Щоб воювала техніка, а не люди", — зауважив Федоров.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies