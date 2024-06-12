Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
ГоловнаТехнології

Міноборони розпочало тестування нової системи управління даними

Тестування триватиме протягом трьох місяців.

Міноборони розпочало тестування нової системи управління даними
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України розпочало тестувати нову систему управління даними в рамках проведення інституційної реформи.

Про повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що ця система покликана унормувати процеси збору, передачі та отримання інформації в структурі міністерства.

"Основна мета нової політики управління даними – уніфікація роботи з інформацією, такою як стан контрактної роботи, дебіторська заборгованість, мобілізаційні завдання, реалізація проєктів фортифікації тощо", — ідеться в повідомленні на сайті Міноборони.

Заступник міністра оборони Станіслав Гайдер зазначив, що "реалізація нової політики стане важливим кроком для забезпечення ефективних управлінських рішень".

Тестування нової системи розпочалося напередодні і триватиме протягом трьох місяців, що за результатами цієї роботи буде затверджено новий порядок роботи з даними у відомстві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies