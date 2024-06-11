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“Загроза безпеці”: Маск погрожує заборонити пристрої Apple у своїх компаніях через інтеграцію ChatGPT у iPhone

Нещодавно компанія Apple представила нову операційну систему iOS 18. Вона передбачає інтеграцію ChatGPT через партнерство з розробником OpenAI.

“Загроза безпеці”: Маск погрожує заборонити пристрої Apple у своїх компаніях через інтеграцію ChatGPT у iPhone
Фото: EPA/UPG

Підприємець і винахідник Ілон Маск погрожує заборонити пристрої Apple у своїх компаніях через інтеграцію ChatGPT (продукт компанії OpenAI). 

Про це він повідомив у соцмережі X. 

“Якщо Apple інтегрує OpenAI на рівні ОС, то пристрої Apple будуть заборонені в моїх компаніях. Це неприйнятне порушення безпеки”, – написав Маск.

“Відверто абсурдно, що Apple недостатньо розумна, щоб створити власний штучний інтелект, але якимось чином здатна гарантувати, що OpenAI захистить вашу безпеку та конфіденційність! Apple не має жодного уявлення, що насправді відбувається, коли вони передадуть ваші дані OpenAI”, – також написав Маск.

Нагадаємо, нещодавно Apple презентувала нову операційну систему iOS 18 та власну платформу штучного інтелекту Apple Intelligence (передбачає інтеграцію ChatGPT та партнерство з компанією OpenAI). Виконавчий директор компанії Тім Кук вважає, що ці оновлення піднімуть продукти Apple “на нову висоту”.

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