Ізраїль запроваджує військову службу для ультраортодоксальних євреїв

Ультраортодоксальні євреї блокують дорогу під час протесту проти призову в армію. Єрусалим, червень 2024 року

Верховний суд Ізраїлю одноголосно постановив, що ультраортодоксальних євреїв також необхідно призвати на військову службу, пише Німецька хвиля.

Видання зазначає, що це крок, який матиме далекосяжні наслідки.

“Це рішення має історичну важливість, і воно може спричинити нові внутрішні потрясіння в Ізраїлі та розпалити тліючий культурний конфлікт: Верховний суд Ізраїлю одноголосно ухвалив, що ультраортодоксальні євреї також повинні нести військову службу”, ‒ йдеться у повідомленні.

Ті, хто відмовиться від цього, більше не отримають державної підтримки. У березні 2024 року закінчився законний виняток, який звільняв ультраортодоксальних євреїв від військової служби.

Ультраортодоксальні євреї відомі як “харедім”. На відміну від християнства, іудаїзм не визнає окремих конфесій. Однак єврейська громада розрізняє секулярних і ліберальних, консервативних, ортодоксальних і ультраортодоксальних євреїв. Це групи та середовища, які дуже відрізняються одна від одної.

Вирішальним фактором є ступінь і послідовність, з якою особа тлумачить письмові й усні традиції Божих заповідей. Ультраортодоксальне крило прагне до буквального тлумачення, а потім прагне послідовно узгоджувати з ним своє повсякденне життя. Молитва і життя за заповідями стоять строго в центрі. Часто окремі ієрархічні рухи очолюють видатні рабини. Це торкається багатьох питань як приватного, так і суспільного життя. Наприклад, ультраортодоксальні євреї в Єрусалимі відмовляються їздити в одному автобусі з жінками. Відповідно, на маршруті між Стіною Плачу та районами, де проживає багато ультраортодоксальних євреїв, є окремі автобуси для чоловіків і жінок.

Конфлікти між суто релігійними і світськими євреями час від часу загострювалися. Останнім часом такі заходи, як “ЛГБТ-парад” в Єрусалимі, могли проходити лише під масовою охороною поліції.

Народжуваність ультраортодоксальних євреїв зростає

Ультраортодоксальні сім’ї мають набагато вищий рівень народжуваності, ніж інші сім’ї в Ізраїлі, і частка ультраортодоксальних людей у населенні країни постійно зростає протягом десятиліть. Сорок років тому він становив лише близько 4%, сьогодні – близько 12%. Очікується, що через 25 років ця частка перевищить 20%.

Сьогодні в ізраїльській політиці є партії, які постійно представляють інтереси ультраортодоксів і які протягом останніх десятиліть сприяли масовому поширенню релігійних шкіл.

Нинішня коаліція прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, яка є частково правоекстремістською, також включає ультраортодоксальні партії “ШАС” і “Об'єднаний іудаїзм Тори”, які зараз погрожують вийти з уряду.

Верховний суд для ультраортодоксальних євреїв лише світська влада

Після терористичної атаки радикального ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 загроза для Ізраїлю та його військових зростає, особливо на північному кордоні. Оскільки військова операція у війні у Смузі Газі триває, військові також хочуть призвати ультраортодоксальних чоловіків, зазначає Німецька хвиля.

Тепер Верховний суд Ізраїлю хоче забезпечити відповідні дії політиків, але досі незрозуміло, які наслідки матиме це рішення. Ізраїль як держава не має писаної конституції, і для багатьох ультраортодоксальних євреїв Верховний суд, як світська влада, не має великого значення.