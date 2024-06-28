Ворог знищує Часів Яр важкими вогнеметними системами і термобаричними боєприпасами, — Сили оборони

Ворог знищує місто як раніше Авдіївку і Бахмут.

Часів Яр, вечір 25 червня. Місто - привід. Місто, де залишились лише тіні.

Від початку доби 28 червня російська рамія намагається штурмувати позиції Сил оборони у Часовому Ярую ЗСУ відбили один штурм ворога, тривають бої.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Окупанти намагаються витісняти наших оборонців із займаних позицій і рубежів. Загарбники атакують наших захисників в районі Часового Яру. На цей час відбито один штурм противника. Продовжується ще три бойових зіткнення з ворогом за Часів Яр та Іванівське поблизу", — зазначив він.

Росіяни знищують Часів Яр, завдаючи ударів важкими вогнеметними системами ТОС і термобаричними боєприпасами, які мають велику руйнівну дію.

За словами Волошина, ворог діє за принципом як в Авдіївці і Бахмуті, перетворюючи місто на руїни. Ситуація на околицях міста складна.