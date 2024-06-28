Партизани "Атеш" виявили місце базування С-400 окупантів на мисі Фіолент в Криму

Партизани кримського руху "Атеш" виявили місце розміщення російської військової техніки, системи С-400 і радіолокаційної станції на мисі Фіолент в окупованому Криму.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

За даними партизан, вони виявили місце, де" росіяни зберігають свої ракети, торпеди, близько 40 типів мін, а також різні боєприпаси до стрілецької зброї".

"Це 17-й арсенал Чорноморського флоту - основний тактичний склад Севастопольської військово-морської бази", — ідеться у повідомленні.

Також партизанам вдалось розкрити розташування місць відкритого зберігання, бункерів і точок розміщення ППО, що прикриває даний об'єкт.

Координати ворожого об'єкта передали у "правильні руки".