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Партизани "Атеш" виявили місце базування С-400 окупантів на мисі Фіолент в Криму

Партизанам вдалось розкрити розташування місць відкритого зберігання, бункерів і точок розміщення російської ППО.

Партизани "Атеш" виявили місце базування С-400 окупантів на мисі Фіолент в Криму
Фото: "Атеш"

Партизани кримського руху "Атеш" виявили місце розміщення російської військової техніки, системи С-400 і радіолокаційної станції на мисі Фіолент в окупованому Криму.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

За даними партизан, вони виявили місце, де" росіяни зберігають свої ракети, торпеди, близько 40 типів мін, а також різні боєприпаси до стрілецької зброї".

"Це 17-й арсенал Чорноморського флоту - основний тактичний склад Севастопольської військово-морської бази", — ідеться у повідомленні.

Також партизанам вдалось розкрити розташування місць відкритого зберігання, бункерів і точок розміщення ППО, що прикриває даний об'єкт. 

Координати ворожого об'єкта передали у "правильні руки".

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