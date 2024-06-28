Кулеба і Сікорський обговорили залучення третіх країн щодо надання Україні додаткових засобів ППО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Варшаві з польським колегою Радославом Сікорським.
За словами Кулеби, міністри обговорили потенційні шляхи отримання допомоги від Європейського фонду миру та переговори із третіми країнами щодо надання Києву додаткових засобів ППО.
Також керівники МЗС торкнулися питання підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною та Польщею.
- Минулого тижня стало відомо, що Нідерланди спільно зі ще однією країною передадуть Україні додаткову систему Patriot.
- Також тривають переговори щодо постачання Києву до восьми систем ППО Patriot. Перемовини ведуть США, Ізраїль і Україна.