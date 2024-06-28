Кулеба і Сікорський обговорили залучення третіх країн щодо надання Україні додаткових засобів ППО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Варшаві з польським колегою Радославом Сікорським.

За словами Кулеби, міністри обговорили потенційні шляхи отримання допомоги від Європейського фонду миру та переговори із третіми країнами щодо надання Києву додаткових засобів ППО.

Також керівники МЗС торкнулися питання підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною та Польщею.