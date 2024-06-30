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На парламентських виборах у Франції фіксують дуже високу явку виборців

Після завершення голосування президент Еммануель Макрон збере у Єлисейському палаці лідерів партій більшості, яка готується піти у відставку. 

На парламентських виборах у Франції фіксують дуже високу явку виборців
Парламентські вибори у Франції-2024
Фото: скриншот відео

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило про майже 60%-у явку на парламентських виборах 30 червня, передає Le Monde.

Такі дані були станом на 17.00. Соціологи прогнозують, що ця цифра зросте орієнтовно до 67,5-69,7%.

У першому турі парламентських виборів 2022 року явка становила 47,7%.

Остаточні дані про кількість людей, що відвідали виборчі дільниці, стануть відомі після 20.00.

Кандидати можуть бути обрані у першому турі за умови, що вони наберуть понад 50% голосів і подолають встановлений законом поріг у 25% від кількості зареєстрованих виборців. 

Le Figaro зазначає, що після завершення голосування президент Еммануель Макрон збере у Єлисейському палаці лідерів партій більшості, яка готується піти у відставку. 

Тим часом коаліція лівих партій "Народний фронт" скликає французів на мітинг на площі Республіки у Парижі після публікації перших результатів голосування. До речі, за даними видання, остання така висока явка виборців була зафіксована у першому турі 1981 року - 70,86%.

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