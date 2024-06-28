Байден прокоментував свої дебати із Трампом: запевнив, що відрізняє добро від зла і знає, як говорити правду

Президент США Джо Байден на одному з передвиборчих заходів у Північній Кароліні прокоментував свої дебати з Дональдом Трампом, передає Politico.
Байден заявив, що попри вік він знає, як говорити правду.
"Я знаю, що я не молодий, якщо говорити відверто. Я вже не ходжу так легко, як раніше. Я не говорю так гладко, як раніше. Я не сперечаюся так добре, як раніше. Але я знаю те, що знаю: я знаю, як говорити правду. Я відрізняю добро від зла. І я знаю, як виконувати цю роботу. Я знаю, як досягати результату", - сказав американський президент.
Байден наголосив, що не балотувався б на другий термін, якби не вірив, що зможе впоратися з роботою.
- Як відомо, 28 червня Джозеф Байден і Дональд Трамп провели перші дебати у прямому етері CNN. Опісля низка медіа у США поширили інформацію, що Демократична партія шукає заміну Байдену, який у дискусії був непереконливим, а деякі стратеги, донори та радники донорів були шоковані його виглядом.