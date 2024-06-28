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ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
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Байден прокоментував свої дебати із Трампом: запевнив, що відрізняє добро від зла і знає, як говорити правду

"Я знаю, як говорити правду. Я відрізняю добро від зла. І я знаю, як виконувати цю роботу", - наголосив президент.

Байден прокоментував свої дебати із Трампом: запевнив, що відрізняє добро від зла і знає, як говорити правду
Президент США Джо Байден
Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW

Президент США Джо Байден на одному з передвиборчих заходів у Північній Кароліні прокоментував свої дебати з Дональдом Трампом, передає Politico.

Байден заявив, що попри вік він знає, як говорити правду.

"Я знаю, що я не молодий, якщо говорити відверто. Я вже не ходжу так легко, як раніше. Я не говорю так гладко, як раніше. Я не сперечаюся так добре, як раніше. Але я знаю те, що знаю: я знаю, як говорити правду. Я відрізняю добро від зла. І я знаю, як виконувати цю роботу. Я знаю, як досягати результату", - сказав американський президент.

Байден наголосив, що не балотувався б на другий термін, якби не вірив, що зможе впоратися з роботою.

  • Як відомо, 28 червня Джозеф Байден і Дональд Трамп провели перші дебати у прямому етері CNN. Опісля низка медіа у США поширили інформацію, що Демократична партія шукає заміну Байдену, який у дискусії був непереконливим, а деякі стратеги, донори та радники донорів були шоковані його виглядом.
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