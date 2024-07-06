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Масуд Пезешкіян став новим президентом Ірану

Реформіст, колишній міністр охорони здоров’я отримав понад 53% голосів.

Масуд Пезешкіян став новим президентом Ірану
Новим президентом Ірану став Масуд Пезешкіян
Фото: EPA/UPG

Реформіст, колишній міністр охорони здоров’я Масуд Пезешкіян був обраний новим президентом Ірану, випередивши свого конкурента-консерватора Саїда Джалілі.

Про це пише BBC.

Пезешкіян набрав 53,3% із понад 30 мільйонів підрахованих голосів. За Джалілі проголосували 44,3%.

Другий тур відбувся після того, як жоден кандидат не отримав більшості в першому турі виборів 28 червня, коли явка виборців була історично низькою – 40%.

Вибори були призначені після того, як попередній президент Ірану Ебрагім Раїсі загинув у травневій аварії вертольота.Лідери Китаю, Індії та Росії привітали Пезешкіяна з перемогою.

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Пезешкіян, 71-річний кардіохірург і член іранського парламенту, критикує сумнозвісну іранську поліцію моралі, пообіцявши “єдність і згуртованість”. Він має намір покласти край “ізоляції” Ірану від світу .

Новообраний президент також закликав до “конструктивних переговорів” із західними державами щодо відновлення невдалої ядерної угоди 2015 року, згідно з якою Іран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на послаблення західних санкцій.

Зазначимо, як писав Reuters, ці заяви нівелюються його наміром не йти на конфронтацію з Аятоллою Хаменеї, який є верховним лідером країни і володіє повнотою влади. Президент в Ірані практично нічого не вирішує.

Втім експерти вважають, що політик вплине на вибір наступника Аятолли. А також сприятиме більш прагматичному підходу Ірану до міжнародних відносин.  

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