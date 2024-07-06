Новий прем'єр Британії розповів Байдену про підтримку України

Новоспечений голова уряду Сполученого Королівства Кір Стармер провів свою першу телефонну розмову у новому статусі із президентом США Джо Байденом. Про спілкування двох лідерів розповів британський урядовий портал.

Байден привітав очільника Лейбористської партії із впевненою перемогою на виборах. У відповідь Стармер висловив відданість особливим відносинам між Великою Британією та Сполученими Штатами "у їхньому спільному прагненні до економічного зростання".

Важливою темою розмови стала Україна. Прем'єр підкреслив, що підтримка нашої держави з боку Британії залишатиметься непохитною.

Свій перший візит до США на посаді прем'єр-міністра Стармер проведе вже наступного тижня, коли візьме участь у ювілейному саміті НАТО, який прийматиме Вашингтон.