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Новий прем'єр Британії розповів Байдену про підтримку України

Кір Стармер вперше на новій посаді поспілкувався із президентом США.

Новий прем'єр Британії розповів Байдену про підтримку України
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Новоспечений голова уряду Сполученого Королівства Кір Стармер провів свою першу телефонну розмову у новому статусі із президентом США Джо Байденом. Про спілкування двох лідерів розповів британський урядовий портал.

Байден привітав очільника Лейбористської партії із впевненою перемогою на виборах. У відповідь Стармер висловив відданість особливим відносинам між Великою Британією та Сполученими Штатами "у їхньому спільному прагненні до економічного зростання".

Важливою темою розмови стала Україна. Прем'єр підкреслив, що підтримка нашої держави з боку Британії залишатиметься непохитною.

Свій перший візит до США на посаді прем'єр-міністра Стармер проведе вже наступного тижня, коли візьме участь у ювілейному саміті НАТО, який прийматиме Вашингтон.

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