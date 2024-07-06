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Правоохоронці підозрюють харків’янина у колабораційній діяльності

Чоловік запевняв, що командування ЗСУ надало вказівку підлеглим щодо проведення терористичних актів проти цивільного населення.

Правоохоронці підозрюють харків’янина у колабораційній діяльності
Правоохоронці підозрюють харків’янина у колабораційній діяльності
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Співробітники поліції повідомили про підозру харків’янину, який публічно заперечував протиправність російського вторгнення і називав це “визвольною операцією”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Чоловік наголошував, що обстріли по місцевому, цивільному населенню здійснюються виключно військовослужбовцями ЗСУ. До власної думки він публічно схиляв мешканців Чугуївського району Харківської області, які на той час перебували під окупацією”, - розповіли в поліції.

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Крім того, 43-річний чоловік запевняв, що командування ЗСУ надало вказівку підлеглим щодо проведення терористичних актів проти цивільного населення.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 

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