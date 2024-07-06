Молдова не виключає чергового видворення російських дипломатів

У МЗС також застерегли, що країна може опинитися у ситуації, коли дипломатична місія не зможе функціонувати.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що не виключає нового видворення російських дипломатівз Кищинева, якщо РФ продовжуватиме протистояти національним інтересам Молдови.

Про це пише Deschide.md.

"Якщо дії РФ продовжаться на шкоду національним інтересам Республіки Молдова, як це було з організацією так званих виборів на лівому березі Дністра, незважаючи на максимально чітку позицію влади Республіки Молдова, безумовно, видворення дипломатів РФ залишається чинним", — заявив Попшой.

Однак, за його словами, країна має усвідомлювати, що є перспектива взаємності і "ми ризикуємо опинитися у ситуації, коли наша дипломатична місія не зможе функціонувати".

"Нам потрібний збалансований підхід. З одного боку, у нас є національна безпека, про яку ми повинні дбати, а з іншого боку, ми повинні дбати про громадян нашої діаспори, про наші інтереси, важкий баланс, але нам потрібна проникливість, щоб його зберегти", – сказав Попшой.

У жовтні 2022 року Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови після падіння російської ракети на території країни 31 жовтня оголосило про видворення з країни співробітника посольства Росії в Кишиневі.