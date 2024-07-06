Валерій Залужний невдовзі приступить до роботи послом України у Великій Британії, — Суспільне

За інформацією джерел, Залужний приступить до роботи послом 10 липня.

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 липня приступає до роботи послом України у Великій Британії.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

За інформацією джерел "Суспільного", колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 липня приступить до роботи послом України у Великій Британії

Раніше джерела LB.ua повідомляли, що Валерій Залужний вирушив до Великобританії і найближчим часом почне виконувати обов'язки посла.

9 травня президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Перед тим верховний головнокомандувач звільнив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я.

Посол Великобританії в Україні Мартін Гарріс привітав Валерія Залужного із призначенням на посаду посла України.