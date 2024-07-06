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Валерій Залужний невдовзі приступить до роботи послом України у Великій Британії, — Суспільне

За інформацією джерел, Залужний приступить до роботи послом 10 липня.

Валерій Залужний невдовзі приступить до роботи послом України у Великій Британії, — Суспільне
Фото: facebook.com/CinCAFU

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 липня приступає до роботи послом України у Великій Британії.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

За інформацією джерел "Суспільного", колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 липня приступить до роботи послом України у Великій Британії  

Раніше джерела LB.ua повідомляли, що Валерій Залужний вирушив до Великобританії і найближчим часом почне виконувати обов'язки посла. 

  • На початку червня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Валерій Залужний продовжує підготовку для роботи в якості посла України у Великобританії.
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