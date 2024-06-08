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Кулеба: ексгенерал Залужний продовжує підготовку для роботи в якості посла в Британії

За словами Кулеби, всіх послів оцінюють однаково: за результатами.

Кулеба: ексгенерал Залужний продовжує підготовку для роботи в якості посла в Британії
Фото: ОПУ

Наразі колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продовжує підготовку для роботи в якості посла України у Великій Британії.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Цей процес (підготовки, — ред) уже наприкінці фінішної прямої", — сказав він.

Кулеба зазначив, що розуміє підвищений інтерес до цієї теми, але нагадав, що "всіх послів оцінюють однаково: за результатами".

"Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави", — додав голова МЗС.

  • 9 травня президент Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.
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