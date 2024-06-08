Кулеба: ексгенерал Залужний продовжує підготовку для роботи в якості посла в Британії

За словами Кулеби, всіх послів оцінюють однаково: за результатами.

Наразі колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продовжує підготовку для роботи в якості посла України у Великій Британії.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Цей процес (підготовки, — ред) уже наприкінці фінішної прямої", — сказав він.

Кулеба зазначив, що розуміє підвищений інтерес до цієї теми, але нагадав, що "всіх послів оцінюють однаково: за результатами".

"Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави", — додав голова МЗС.