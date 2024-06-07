У Чехії поїзд "Прага-Кошице" вночі зіткнувся із вантажним потягом, є загиблі
У Чехії поїзд "Прага-Кошице" вночі зіткнувся із вантажним потягом, є загиблі
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні
Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Довга шухляда Коломойського. У юристів Нікопольського феросплавного щось пішло не так
Довга шухляда Коломойського. У юристів Нікопольського феросплавного щось пішло не так
Військова поліція на паузі
Військова поліція на паузі
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
ГоловнаПолітика

Володимир Зеленський взяв участь в офіційній міжнародній церемонії відзначення 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії

Також у церемонії взяла участь перша леді Олена Зеленська.

Володимир Зеленський взяв участь в офіційній міжнародній церемонії відзначення 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії
Володимир Зеленський взяв участь в офіційній міжнародній церемонії відзначення 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в офіційній міжнародній церемонії відзначення 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Церемонія відбулася на території меморіалу Omaha Beach у французькому місті Сен-Лоран-сюр-Мер. 

Присутні переглянули документальний фільм про висадку військ союзників та історичну реконструкцію цієї події. У небі на честь 80-річчя висадки пролетіли військові літаки.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

На церемонії були присутні лідери низки держав, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, президент США Джозеф Байден, принц Уельський Вільям, премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда, президент Чехії Петр Павел, президент Італії Серджо Маттарелла, премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте та президент Європейської ради Шарль Мішель.

Висадка союзників

  • Ветерани та світові лідери зібралися в Нормандії, щоб відзначити день “Д” ‒ 80-річчя висадки союзників 6 червня 1944 року. Участь у церемоніях візьмуть президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, король Великої Британії Чарльз, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та багато інших. Росію долучитися не запросили.

  • Висадка союзників у Нормандії під час Другої світової війни – одна з ключових операцій, яка стала відомою як День Д. Метою висадки було відкриття Другого фронту в Європі та звільнення західної частини континенту від нацистської окупації.

  • Союзники висадилися на п'яти пляжах: Омаха, Юта, Голд, Джуно та Сільвер. Ця операція включала важливу підготовку, повітряний і морський наступ, а також жорстку боротьбу на березі. Зрештою День Д став поворотним моментом під час війни у Європі, допомагаючи союзникам встановити міцний фронт проти нацистської Німеччини.

  • Як відомо, СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників 6 червня 1944 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies