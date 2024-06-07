Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в офіційній міжнародній церемонії відзначення 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Церемонія відбулася на території меморіалу Omaha Beach у французькому місті Сен-Лоран-сюр-Мер.

Присутні переглянули документальний фільм про висадку військ союзників та історичну реконструкцію цієї події. У небі на честь 80-річчя висадки пролетіли військові літаки.

На церемонії були присутні лідери низки держав, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, президент США Джозеф Байден, принц Уельський Вільям, премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда, президент Чехії Петр Павел, президент Італії Серджо Маттарелла, премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте та президент Європейської ради Шарль Мішель.

Висадка союзників

Ветерани та світові лідери зібралися в Нормандії, щоб відзначити день “Д” ‒ 80-річчя висадки союзників 6 червня 1944 року. Участь у церемоніях візьмуть президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, король Великої Британії Чарльз, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та багато інших. Росію долучитися не запросили.

Висадка союзників у Нормандії під час Другої світової війни – одна з ключових операцій, яка стала відомою як День Д. Метою висадки було відкриття Другого фронту в Європі та звільнення західної частини континенту від нацистської окупації.

Союзники висадилися на п'яти пляжах: Омаха, Юта, Голд, Джуно та Сільвер. Ця операція включала важливу підготовку, повітряний і морський наступ, а також жорстку боротьбу на березі. Зрештою День Д став поворотним моментом під час війни у Європі, допомагаючи союзникам встановити міцний фронт проти нацистської Німеччини.