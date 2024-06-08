Ріші Сунаку довелось вибачатися через ранній від'їзд з Нормандії

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазнав критики з боку політичних опонентів та навіть власних однопартійців через рішення достроково залишити заходи зі вшанування роковин "Дня Д".

Як пише Reuters, очільник уряду поїхав з Нормандії раніше, щоб взяти участь у записі інтерв'ю з критикою опозиції. Натомість його головний суперник на прийдешніх виборах лейборист Кір Стармер перебував на церемонії до її завершення і активно спілкувався зі світовими лідерами, зокрема Президентом України Володимиром Зеленським.

Чимало британських експертів вважають, що цей вчинок коштуватиме Сунаку та консерваторам дуже дорого і призведе до ще більших втрат під час липневого волевиявлення.

Пізніше прем'єр оприлюднив заяву, у якій вибачився за рішення поїхати з Нормандії до завершення меморіальних заходів. На своє виправдання він сказав, що фокус в цей день мав бути на ветеранах, а не на політиках.