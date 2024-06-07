Після повномасштабного вторгнення рівень довіри президента зріс до 90%. Станом на травень 2024 року рівень довіри складає 59%. Ситуація з довірою до партії “Слуга народа” протилежна – більшість їй не довіряє.

Рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського продовжує знижуватись, але все ще високий. Про це свідчить соціологічне опитування (16-22 травня) Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з опитуванням, після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському. Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37% (і напередодні вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряє).

Після вторгнення рівень довіри зріс до 90%. До кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, а до лютого 2024 року – до 64%. Станом на травень 2024 року 59% довіряють В. Зеленському, 36% – не довіряють.

КМІС зазначає, що, крім діяльності самого президента, важливо розуміти сприйняття його партії, яка має більшість у парламенті. Як можна бачити на графіку 2, скоріше або дуже добре оцінюють діяльність партії «Слуга народу» – 7%. Третина респондентів (31%) оцінюють діяльність ні добре, ні погано. Водночас 55% респондентів скоріше або дуже погано оцінюють діяльність партії «Слуга народу».