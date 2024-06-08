Україна та Франція відновлять співробітництво у ядерній енергетиці

Під час зустрічі у Парижі президентів України та Франції Володимира Зеленського і Емманюеля Макрона відбулося відновлення дії угоди між двома країнами про співробітництво у сфері використання ядерної енергетики.

Як стверджується на сайті Офісу Президента, цей документ втратив чинність чотири роки тому, проте тепер продовжений на наступні 20 років. Франція впродовж цього періоду комплексно допомагатиме підримувати українську енергетичну систему та співпрацюватиме з нашою державою щодо обслуговування ядерних об'єктів.

Також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню підписали заяву про наміри щодо співробітництва в оборонній промисловості.