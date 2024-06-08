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Байден і Макрон в Парижі обговорюватимуть ситуацію в Україні та Ізраїлі, — Reuters

Президенти обговорять зміцнення НАТО та підтримку України.

Байден і Макрон в Парижі обговорюватимуть ситуацію в Україні та Ізраїлі, — Reuters
Джо Байден і Еммануель Макрон у Білому домі, 1 грудня 2022 року
Фото: EPA/UPG

Одразу після відзначення 80-ї річниці Дня висадки союзників у Нормандії, президент Франції Еммануель Макрон у суботу прийме президента США Джо Байдена з державним візитом, який відзначатиметься пишністю та парадом, а також обговоренням ситуації в Ізраїлі та Україні, а також щодо торгівлі, пише Reuters.

Обидва президенти, яких пов'язують теплі стосунки, попри минулу напруженість через угоду з Австралією щодо підводних човнів, візьмуть участь у вітальній церемонії зі своїми дружинами біля Тріумфальної арки і параді на Єлисейських полях, після чого проведуть зустріч з політичних питань, а потім відвідають вечерю.

"Франція є нашим найдавнішим і одним з наших найсерйозніших союзників. І це буде важливий момент, щоб підтвердити цей союз, а також подивитися в майбутнє і на те, що ми повинні зробити разом", — сказав журналістам радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Салліван зазначив, що переговори між президентами стосуватимуться війни Росії з Україною, війни Ізраїлю з ХАМАС у Газі, співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні та політичних питань, зокрема, від зміни клімату до штучного інтелекту та ланцюгів поставок.

Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що країни оголосять про план спільної роботи над забезпеченням правопорядку на морі, а Берегова охорона США і французький флот обговорять посилення співпраці.

Очікується, що Байден і Макрон також обговорять зміцнення НАТО, і обидва пообіцяли, що їхні країни підтримуватимуть Україну, хоча вони ще не домовилися про план використання заморожених російських активів для допомоги Києву.

У п'ятницю Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, глава Сполучених штатів вибачився за багатомісячну затримку Конгресу США у затвердженні останнього пакету допомоги, а Зеленський виступив перед Національними зборами Франції.

Під час промови на американському кладовищі в Нормандії у четвер, в річницю висадки союзників проти нацистських німецьких окупантів на французьких пляжах у Другій світовій війні, Байден закликав західні держави продовжувати курс підтримки України.

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