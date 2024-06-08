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Макрон озвучив очікування від Саміту миру у Швейцарії

Президент Франції підтвердив свою особисту участь у заході.

Макрон озвучив очікування від Саміту миру у Швейцарії
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Емманюель Макрон вважає, що Глобальний саміт у Швейцарії може стати "важливим кроком у побудові тривалого миру".

Як пише Укрінформ, під час пресконференції у Парижі президент Франції поділився з журналістами баченням майбутнього заходу. На його думку, саміт має "мобілізувати якомога більше людей, щоб досягти домовленостей про основні будівельні цеглини миру".

Цими цеглинами політик вважає ядерне питання, безпеку цивільної інфраструктури та продовольчу безпеку. Він прагне, щоб у Швейцарії відбулася "початкова стратегічна дискусія", і закликає "діяти швидко для пошуку шляху".

Макрон підтвердив, що особисто приїде на Глобальний саміт, який відбудеться 15-16 червня.

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