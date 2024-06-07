На Харківщині трактор підірвався на міні

В Чугуївському районі Харківської області трактор наїхав на міну, внаслідок чого травми отримав місцевий мешканець.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Подія сталась 6 червня у с. Нова Гнилиця. Тракторист виконував роботи на полі і наїхав на міну “Пелюстка”.

Внаслідок вибуху 50-річний чоловік, який знаходився поруч з трактором, отримав тілесні ушкодження. З вибуховим пораненням його доставили до медичного закладу.

Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними, особливо на деокупованих територіях.

Громадянам рекомендовано не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки – це узбіччя, лісосмуги, не орані поля.