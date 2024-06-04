Жителька Харківщини підірвалася на протипіхотній міні

4 червня на Харківщині жителька підірвалася на протипіхотній міні ПФМ-1 "Пелюстка".

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Інцидент трапився на березі річки у с. Кам'янка Ізюмського району. "З травматичною ампутацією правої стопи бригадою екстреної медичної допомоги потерпілу шпиталізовано до лікарні", - зазначили рятувальники.

У ДСНС закликали українців бути максимально обережними і завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

"Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - наголосили рятувальники.