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Жителька Харківщини підірвалася на протипіхотній міні

Довелося ампутувати стопу.

Жителька Харківщини підірвалася на протипіхотній міні
Розмінування
Фото: Міноборони України

4 червня на Харківщині жителька підірвалася на протипіхотній міні ПФМ-1 "Пелюстка".

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Інцидент трапився на березі річки у с. Кам'янка Ізюмського району. "З травматичною ампутацією правої стопи бригадою екстреної медичної допомоги потерпілу шпиталізовано до лікарні", - зазначили рятувальники.

У ДСНС закликали українців бути максимально обережними і завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. 

"Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - наголосили рятувальники.

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