6 липня у Києві на Майдані Незалежності попрощалися з бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше на псевдо Hasta La Vista.
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фуше - відомий волонтер, доброволець. У березні 2022 року британець приїхав в Україну, займався евакуацією цивільних із зони бойових дії.
Із колегами він заснував благодійний фонд Project Konstantin (названий на честь одного з полеглих побратимів британця), який забезпечує швидку евакуацію солдатів після отримання поранень на полі бою.
У січні 2024 року Фуше офіційно долучився до лав Збройних сил як бойовий медик.
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року