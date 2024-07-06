Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

6 липня у Києві на Майдані Незалежності попрощалися з бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше на псевдо Hasta La Vista.

Фото: LB.ua Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Фуше - відомий волонтер, доброволець. У березні 2022 року британець приїхав в Україну, займався евакуацією цивільних із зони бойових дії.

Із колегами він заснував благодійний фонд Project Konstantin (названий на честь одного з полеглих побратимів британця), який забезпечує швидку евакуацію солдатів після отримання поранень на полі бою.

У січні 2024 року Фуше офіційно долучився до лав Збройних сил як бойовий медик.

Фото: LB.ua Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Фото: LB.ua Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Фото: LB.ua Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Фото: LB.ua Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Фото: LB.ua Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Фото: LB.ua Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Фото: LB.ua Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Фото: LB.ua Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Фото: LB.ua Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Фото: LB.ua Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Фото: LB.ua Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року