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У Києві попрощалися з бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше

Церемонія пройшла на Майдані Незалежності.

У Києві попрощалися з бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua

6 липня у Києві на Майдані Незалежності попрощалися з бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше на псевдо Hasta La Vista.

Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Фуше - відомий волонтер, доброволець. У березні 2022 року британець приїхав в Україну, займався евакуацією цивільних із зони бойових дії.

Із колегами він заснував благодійний фонд Project Konstantin (названий на честь одного з полеглих побратимів британця), який забезпечує швидку евакуацію солдатів після отримання поранень на полі бою.

У січні 2024 року Фуше офіційно долучився до лав Збройних сил як бойовий медик.

Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року
Фото: LB.ua
Прощання із бойовим медиком із Великобританії Пітером Фуше у Києві, 6 липня 2024 року

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