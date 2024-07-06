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На Чернігівщині знешкодили бойову частину "шахеда", яка не здетонувала

Дрон упав на території області під однієї з нещодавніх повітряних атак. 

На Чернігівщині знешкодили бойову частину "шахеда", яка не здетонувала
Бойова частина "шахеда", виявлена на Чернігівщині

Вибухотехніки поліції Чернігівщини знешкодили бойову частину "шахеда", яка не здетонувала.

Про це повідомив очільник поліції Іван Іщенко.

За його словами, БпЛА упав на території області під однієї з нещодавніх повітряних атак. "Шахед" виявили неподалік житлового масиву.

"Його бойова частина не здетонувала, тож співробітники відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Чернігівській області прибули на місце події. Оглянувши пошкоджений БПЛА, вибухотехніки вилучили бойову частину від корпусу, а потім вивезли її в безпечне місце та знищили шляхом підриву", - розповів Іщенко.

У поліції закликали не переміщувати самостійно і не торкатися залишків ракет та нерозірваних боєприпасів, а під час виявлення звертатися до поліції або рятувальників.

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