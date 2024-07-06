На Чернігівщині знешкодили бойову частину "шахеда", яка не здетонувала

Дрон упав на території області під однієї з нещодавніх повітряних атак.

Вибухотехніки поліції Чернігівщини знешкодили бойову частину "шахеда", яка не здетонувала.

Про це повідомив очільник поліції Іван Іщенко.

За його словами, БпЛА упав на території області під однієї з нещодавніх повітряних атак. "Шахед" виявили неподалік житлового масиву.

"Його бойова частина не здетонувала, тож співробітники відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Чернігівській області прибули на місце події. Оглянувши пошкоджений БПЛА, вибухотехніки вилучили бойову частину від корпусу, а потім вивезли її в безпечне місце та знищили шляхом підриву", - розповів Іщенко.

У поліції закликали не переміщувати самостійно і не торкатися залишків ракет та нерозірваних боєприпасів, а під час виявлення звертатися до поліції або рятувальників.