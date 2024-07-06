Окупанти обстріляли з РСЗВ Українськ на Донеччині , є жертви

Унаслідок обстрілу російською армією міста Українськ на Донеччині загинула людина. Ще двоє отримали поранення.
Про це повідомляє Селидівська МВА.
"Приблизно о 10:50 російські війська обстріляли м. Українськ з РСЗВ «Смерч» з касетною бойовою частиною. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, двоє – поранені", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири двоповерхові житлові будинки.
- Упродовж 5 липня російські загарбники вбили 11 мирних жителів Донецької області. Зокрема, п’ятьох людей у Селидовому, трьох — у Часовому Яру, по одному — в Комарі, Торецьку та Українську.