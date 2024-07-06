Окупанти обстріляли з РСЗВ Українськ на Донеччині , є жертви

Загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.

Унаслідок обстрілу російською армією міста Українськ на Донеччині загинула людина. Ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє Селидівська МВА.

"Приблизно о 10:50 російські війська обстріляли м. Українськ з РСЗВ «Смерч» з касетною бойовою частиною. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, двоє – поранені", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири двоповерхові житлові будинки.