Росіяни вбили 11 мирних жителів Донеччини, — ОВА

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині зросла до 2064.

Упродовж 5 липня російські загарбники вбили 11 мирних жителів Донецької області. Зокрема, п’ятьох людей у Селидовому, трьох — у Часовому Яру, по одному — в Комарі, Торецьку та Українську.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Також 43 мирних жителя зазнали поранень через ворожі обстріли. 15 людей постраждали у Селидовому, у Комарі – 18.

Ще двоє в Українську та по одному цивільному поранено у Костянтинівці, Іванівці, Перебудові, Слов’янську та Дружбі.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині, без урахування Маріуполя та Волновахи, зросла до 2064.