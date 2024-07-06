Сили оборони за добу ліквідували ще 1260 російських окупантів

За минулу добу бійці ЗСУ ліквідувалаи 1260 російських окупантів, понад 60 артилерійських систем і 11 ворожих танків.
Про це ідеться у повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 549 840 (+1260) осіб,
- танків ‒ 8153 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15629 (+18) од,
- артилерійських систем – 14897 (+66) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 878 (+0) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11809 (+58),
- крилаті ракети ‒ 2351 (+9),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20053 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 2479 (+6)
Дані уточнюються.