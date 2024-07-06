Сили оборони за добу ліквідували ще 1260 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно склали:

Про це ідеться у повідомленні Генштабу.

За минулу добу бійці ЗСУ ліквідувалаи 1260 російських окупантів, понад 60 артилерійських систем і 11 ворожих танків.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 549 840 військових.

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