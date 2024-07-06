Суми через атаку "шахедів" залишилися без води

Суми вночі опинилися під атакою запущених росіянами ударних дронів. У місті, як стверджують очевидці, пролунало щонайменше три вибухи.
Комунальне підприємство "Міськводоканал", яке обслуговує сумчан, на своїй сторінці у Telegram повідомило, що обласний центр залишився без водопостачання. Це сталося внаслідок повного знеструмлення усіх об'єктів для подачі води.
У водоканалі запевнили, що система відведення працює - її перевели на резервні джерела живлення.
- Наприкінці червня у Сумах містяни скаржилися на погане самопочуття через дивні опади.
- У травні місто короткостроково перебувало в ситуації повного блекауту через ворожі атаки.