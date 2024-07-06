Суми через атаку "шахедів" залишилися без води

Суми вночі опинилися під атакою запущених росіянами ударних дронів. У місті, як стверджують очевидці, пролунало щонайменше три вибухи.

Комунальне підприємство "Міськводоканал", яке обслуговує сумчан, на своїй сторінці у Telegram повідомило, що обласний центр залишився без водопостачання. Це сталося внаслідок повного знеструмлення усіх об'єктів для подачі води.

У водоканалі запевнили, що система відведення працює - її перевели на резервні джерела живлення.