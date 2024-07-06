Вранці росіяни вбили двох мирних жителів Бериславського району Херсонщини

Люди перебували у власному будинку на момент обстрілу.

Вранці окупанти атакували Бериславський район Херсонщини і влучили по житловому будинку. Під завалами рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 6 липня 2024 року, о 04:00, російська армія з артилерії обстріляла один із населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

Поцілили по приватному будинку. Під його завалами рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).