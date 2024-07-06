Біля кордону з Румунією затримали п'ятьох чоловіків, які хотіли перепливти Тису з надувними колами

За так звані "послуги" закарпатця втікачі заплатили від 7 до 8 тисяч доларів.

Закарпатські прикордонники затримали п'ятьох втікачів, які намагалися перепливти Тису на надувних колах і втекти до Румунії.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

"Двоє жителів Донеччини, ужгородець та львів'янин планували за допомогою жителя села Бедевля незаконно перетнути кордон Тисою. За послуги закарпатця троє з чоловіків заплатили по 8 тисяч доларів, ще один віддав 7 тисяч доларів. Отримавши від "гіда" надувні кола, чоловіки у його супроводі попрямували до річки, де їх виявив та затримав прикордонний наряд", — йдеться в повідомленні.

Двоє чоловіків спробували втекти від прикордонників. Для їх затримання залучили службового собаку та здійснили попереджувальні постріли.

Усіх чоловіків доставили в прикордонний підрозділ для складання протоколів про вчинені ними адміністративні правопорушення.

Киянин придбав квиток до Ужгорода і вирішив випробувати долю та вистрибнув з потяга на Львівщині, аби потім втекти за кордон. Його з розбитою головою та поламаною ногою виявили прикордонники Львівського загону за два кілометри від кордону з Польщею.