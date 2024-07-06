Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Неїжпапа: Росія втрачає військово-морський центр у Криму
Неїжпапа: Росія втрачає військово-морський центр у Криму
Курс гривні між 40 та 41 грн за долар: люди нервують, кредитори розводять руками
Курс гривні між 40 та 41 грн за долар: люди нервують, кредитори розводять руками
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Епіцентр відкриває перший сімейний парк розваг EPILAND
Новини компанійЕпіцентр відкриває перший сімейний парк розваг EPILAND
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
ГоловнаСуспільствоЖиття

Біля кордону з Румунією затримали п'ятьох чоловіків, які хотіли перепливти Тису з надувними колами

За так звані "послуги" закарпатця втікачі заплатили від 7 до 8 тисяч доларів.

Біля кордону з Румунією затримали п'ятьох чоловіків, які хотіли перепливти Тису з надувними колами
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Закарпатські прикордонники затримали п'ятьох втікачів, які намагалися перепливти Тису на надувних колах і втекти до Румунії.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

"Двоє жителів Донеччини, ужгородець та львів'янин планували за допомогою жителя села Бедевля незаконно перетнути кордон Тисою. За послуги закарпатця троє з чоловіків заплатили по 8 тисяч доларів, ще один віддав 7 тисяч доларів. Отримавши від "гіда" надувні кола, чоловіки у його супроводі попрямували до річки, де їх виявив та затримав прикордонний наряд", — йдеться в повідомленні.

Двоє чоловіків спробували втекти від прикордонників. Для їх затримання залучили службового собаку та здійснили попереджувальні постріли.

Усіх чоловіків доставили в прикордонний підрозділ для складання протоколів про вчинені ними адміністративні правопорушення.

Киянин придбав квиток до Ужгорода і вирішив випробувати долю та вистрибнув з потяга на Львівщині, аби потім втекти за кордон. Його з розбитою головою та поламаною ногою виявили прикордонники Львівського загону за два кілометри від кордону з Польщею.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies