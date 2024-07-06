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Окупанти здійснили понад 370 ударів по Запорізькій області

Ворог бив по населених пунктах за підтримки авіації, РСЗВ та дронів.

Окупанти здійснили понад 370 ударів по Запорізькій області
Фото: Іван Федоров

Впродовж доби окупанти 371 раз вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав авіаційні удари по Гуляйполю та Новоандріївці.

161 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Новоандріївку.

9 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку та Малу Токмачку.

199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Нововасилівського, Нестерянки, Малинівки, Левадного та Степногірська.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Без постраждалих.

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