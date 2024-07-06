Окупанти здійснили понад 370 ударів по Запорізькій області

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Без постраждалих.

199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Нововасилівського, Нестерянки, Малинівки, Левадного та Степногірська.

161 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Новоандріївку.

Ворог завдав авіаційні удари по Гуляйполю та Новоандріївці.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти 371 раз вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.

Ворог бив по населених пунктах за підтримки авіації, РСЗВ та дронів.

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