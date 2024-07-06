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Російська армія вранці дев'ять разів била по Сумщині

Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Есманьська, Шалигинська громади.

Російська армія вранці дев'ять разів била по Сумщині
Фото: Сумська ОВА

Уночі та ранку російські війська 9 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини,  зафіксовано 22 вибухи.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Есманьська, Шалигинська громади", — йдеться у повідомленні.

Суми вночі опинилися під атакою запущених росіянами ударних дронів. У місті, як стверджують очевидці, пролунало щонайменше три вибухи.

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