Російська армія вранці дев'ять разів била по Сумщині

Уночі та ранку російські війська 9 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини, зафіксовано 22 вибухи.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Есманьська, Шалигинська громади", — йдеться у повідомленні.

Суми вночі опинилися під атакою запущених росіянами ударних дронів. У місті, як стверджують очевидці, пролунало щонайменше три вибухи.