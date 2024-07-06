У Київській області всі "Пункти незламності" переводять у робочий режим, — ОВА

На сьогодні працюють 225 пунктів, ще 397 готуються до відкриття.

У Київській області всі "Пункти незламності" переводять у робочий режим.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Відповідні доручення за результатами засідання обласного штабу Ради оборони отримали всі райони та громади.

На сьогодні працюють 225 пунктів, ще 397 готуються до відкриття. "Пункти незламності" розгортають територіальні громади, підрозділи ДСНС, "Укрзалізниця" і представники бізнесу.

"Отримую багато скарг, що люди не знають адрес пунктів. Тому доручив відповідальним, насамперед, керівникам громад, оновити всі дані та постійно інформувати мешканців громад. Чітка інформація: місце, графік та умови роботи", – додав голова Київської ОВА.

У таких пунктах обов’язково мають бути: