Прокуратура Києва передала запит депутатів щодо цензури в “Укрінформі” до столичної поліції, - Ірина Геращенко

Київська міська прокуратура передала запит народних депутатів щодо “темників” в Українському національному інформаційному агентстві “Укрінформ” до Головного управління Національної поліції у м. Києві.
Про це повідомила у своєму Телеграм-каналі народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко з посиланням на відповідь Київської міської прокуратури на її запит щодо цензури в Укрінформі.
Геращенко також оприлюднила фото відповіді прокуратури, де, зокрема, зазначено, що її звернення, “яке надійшло з Офісу Генерального прокурора, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення… згідно з компетенцією відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства направлено до розгляду до Головного управління Національної поліції у м. Києві”.
- Як відомо, у травні "Українська правда" оприлюднила матеріал про скандали в агентстві за час, коли ним керував ставленик Офісу Президента Олексій Мацука. Зокрема, йдеться про цензуру, "темники" і звільнення низки працівників.
- Мацука свою причетність до "темників" відкинув. Водночас, кілька кореспондентів регіональної редакції Укрінформу підтвердили наявність “темників” в агентстві.
- 29 травня голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин відреагував на події довкола агентства "Укрінформ" і заявив, що звернеться до Нацради та Генпрокурора Андрія Костіна.
- "За фактами щодо ситуації в УКРІНФОРМ планую звернутися до Національної ради та Офісу Генерального прокурора. Подяка журналістам, які не враховували "рекомендації", - зазначив нардеп.
- 12 червня Юрчишин повідомив, що справу щодо “темників” передали до Київської міської прокуратури.