Угорщина спрощує в'їзд для росіян та білорусів

Візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви мав наслідком не лише осуд всього Європейського Союзу, але й ухвалення вкрай загрозливого рішення. Як повідомляє Deutsche Welle, офіційний Будапешт спрощує в'їзд для громадян Росії та Білорусі.

Робиться це через включення держави-агресорки та її поплічниці до програми "національної картки", яка дозволяє видавати дозвіл на перебування в Угорщині для тих, хто прагне там працювати, на два роки з можливістю продовження. Для власників "національної картки" скасовані перевірки на загальноєвропейському рівні.

У Європарламенті вважають, що такі дії уряду Орбана можуть полегшити росіянам проведення гібридних атак у Європі, яким ЄС зараз всіма силами намагається запобігти.