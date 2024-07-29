Розвідка Південної Кореї повідомила, що помічники лідера КНДР шукають йому ліки за кордоном

За інформацією південнокорейської розвідки, лідер КНДР Кім Чен Ин страждає від проблем зі здоров'ям, викликаних ожирінням, серед яких - високий кров'яний тиск і діабет, повідомляє Sky News.

Розвідка Південної Кореї передала зібрані дані Сеулу, зазначивши, що помічники диктатора намагаються отримати нові ліки з-за кордону.

Відомо, що 40-річний Кім Чен Ин багато п'є та курить, а також походить із сім'ї, в якій були випадки серцевих захворювань.

Його батько Кім Чен Ір та дід Кім Ір Сен, які керували КНДР, померли від проблем із серцем.

Нинішній лідер Північної Кореї, який прийшов до влади у 2011 році після смерті батька, має зріст близько 170 см і раніше важив 140 кг. У 2021 році він, мабуть, значно схуд, ймовірно, через зміну раціону харчування, але нещодавні кадри державних ЗМІ показали, що він знову набрав вагу.

За словами одного з південнокорейських політиків Лі Сон Гвена, які були присутні на закритій зустрічі з розвідкою, вага Кіма знову повернулася до позначки близько 140 кг, що означає, що він опинився в групі високого ризику за певними захворюваннями.

Представники розвідки також розповіли, що у північнокорейського лідера з 30 років виявляють симптоми гіпертонії та діабету, і що, зрештою, він, швидше за все, занедужає серцевим захворюванням, якщо не покращить своє здоров'я.

Здоров'я Кім Чен Ина перебуває в центрі пильної уваги за межами Північної Кореї, оскільки він офіційно не вирішив, хто ж стане його наступником і візьме під контроль ядерний арсенал КНДР.