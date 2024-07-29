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У Німеччині зловмисники підпалили кабелі на залізниці

У результаті залізничне сполучення між Бременом і Гамбургом обмежене.

У Німеччині зловмисники підпалили кабелі на залізниці
Диверсія на залізниці у Німеччині
Фото: www.ndr.de

Вранці 29 липня зафіксували два загоряння кабелю на залізничній лінії між Бременом і Гамбургом у Німеччині, передає Tagesschau.

На думку поліції, сліди і докази вказують на те, що невідомі навмисно підпалили проводку у кабельній шахті. Пожежникам вдалося швидко загасити вогонь. У той же час аналогічний інцидент стався на залізничній лінії під Гамбургом. 

Поліція спершу заявила про вандалізм і закликала зголоситися свідків інциденту. Тепер спецслужби з'ясовують, чи міг злочин мати політичне підґрунтя. 

Наразі залізничне сполучення між Бременом та Гамбургом обмежене. Через те, що колію перекрили на час проведення розслідування, залізниці довелося скасувати рух низки потягів, також були затримки руху того транспорту, який вийшов на рейс.

  • Раніше схожий інцидент трапився у Франції. Минулого тижня диверсанти зашкодили мережі високошвидкісних поїздів країни – атакували сигнальні підстанції та кабелі в критичних точках, спричинивши хаос у подорожах за кілька годин до церемонії відкриття Олімпіади.
  • 29 липня стало відомо, що у Франції заарештували ультралівого за підозрою у вчиненні диверсії на залізниці.
  • Водночас у країні стався новий раунд диверсій. Цього разу ‒ проти операторів зв’язку. Кабелі були перерізані на півдні Франції, також саботували установки поблизу Люксембурга та Парижа.
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