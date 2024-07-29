У Німеччині зловмисники підпалили кабелі на залізниці

У результаті залізничне сполучення між Бременом і Гамбургом обмежене.

Вранці 29 липня зафіксували два загоряння кабелю на залізничній лінії між Бременом і Гамбургом у Німеччині, передає Tagesschau.

На думку поліції, сліди і докази вказують на те, що невідомі навмисно підпалили проводку у кабельній шахті. Пожежникам вдалося швидко загасити вогонь. У той же час аналогічний інцидент стався на залізничній лінії під Гамбургом.

Поліція спершу заявила про вандалізм і закликала зголоситися свідків інциденту. Тепер спецслужби з'ясовують, чи міг злочин мати політичне підґрунтя.

Наразі залізничне сполучення між Бременом та Гамбургом обмежене. Через те, що колію перекрили на час проведення розслідування, залізниці довелося скасувати рух низки потягів, також були затримки руху того транспорту, який вийшов на рейс.