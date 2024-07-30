72-річна демократка не буде змагатись із Камалою Гарріс за номінацію

Представниця Демократичної партії США Маріанна Вільямсон заявила, що не зможе скласти конкуренцію Камалі Гарріс у боротьбі за номінацію на прийдешні президентські вибори.

Як пише Bloomberg, 72-річна політикиня намагалася боротися за те, щоб партія провела бліц-праймеріз або оголосила про вільне голосування делегатів під час з'їзду у серпні. Це б давало їй змогу доєднатися до перегонів. Проте демократи все ще планують затвердити кандидатуру Гарріс через онлайн-процедуру.

У суботу сплив формальний термін подачі заявок на участь у боротьбі за номінацію, і Вільямсон цього так і не зробила.

У своєму зверненні до однопартійців вона відмовилася публічно підтримати Гарріс, але наголосила на важливості того, щоб Дональд Трамп не зміг повернутися до влади.

Маріанна Вільямсон брала участь у кампанії 2020 року та певний час була серед потенційних опонентів Джо Байдена на початку 2024 року. В обох випадках вона не мала помітної підтримки.