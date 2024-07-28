Орбан звинуватив США у причетності до підриву "Північних потоків", — ЗМІ

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав вибухи на газогонах "Північного потоку" терористичним актом "очевидно здійсненим під американським керівництвом".

Про це прем'єр-міністр Угорщини заявив на програмному виступі у літньому таборі Тушваньош у Румунії, пише Європейська правда.

Орбан наголосив, що європейська політика начебто зазнала краху і Європа "відмовилася від захисту власних інтересів".

"Сьогодні Європа не робить нічого, окрім як беззастережно слідує за зовнішньою політикою Демократичної партії США, навіть ціною шкоди для себе", заявив він.

За його словами, санкції нібито "завдають фундаментальної шкоди європейським інтересам": підвищують ціни на енергоносії та роблять європейську економіку неконкурентоспроможною.

"Те, що ми мовчимо про підрив газопроводу Північний потік, що сама Німеччина мовчить про очевидний акт тероризму, здійснений під американським керівництвом проти її власності, і що ми не розслідуємо, не намагаємося з'ясувати і не піднімаємо це питання юридично. Так само як ми не вчинили правильно щодо прослуховування Ангели Меркель, яке було здійснене за допомогою Данії, – це ніщо інше, як акт покори", — заявив Орбан.

Підрив "Північний потоків"