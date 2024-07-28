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Орбан звинуватив США у причетності до підриву "Північних потоків", — ЗМІ

Прем'єр Угорщини заявив, що "Європа "відмовилася від захисту власних інтересів", а політика "зазнає краху".

Орбан звинуватив США у причетності до підриву "Північних потоків", — ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав вибухи на газогонах "Північного потоку" терористичним актом "очевидно здійсненим під американським керівництвом".

Про це прем'єр-міністр Угорщини заявив на програмному виступі у літньому таборі Тушваньош у Румунії, пише Європейська правда.

Орбан наголосив, що європейська політика начебто зазнала краху і Європа "відмовилася від захисту власних інтересів".

"Сьогодні Європа не робить нічого, окрім як беззастережно слідує за зовнішньою політикою Демократичної партії США, навіть ціною шкоди для себе", заявив він.

За його словами, санкції нібито "завдають фундаментальної шкоди європейським інтересам": підвищують ціни на енергоносії та роблять європейську економіку неконкурентоспроможною.

"Те, що ми мовчимо про підрив газопроводу Північний потік, що сама Німеччина мовчить про очевидний акт тероризму, здійснений під американським керівництвом проти її власності, і що ми не розслідуємо, не намагаємося з'ясувати і не піднімаємо це питання юридично. Так само як ми не вчинили правильно щодо прослуховування Ангели Меркель, яке було здійснене за допомогою Данії, – це ніщо інше, як акт покори", — заявив Орбан.

Підрив "Північний потоків"

  • Вибухи на двох нитках газопроводу "Північний потік" відбулися в 2022. 
  • Західні медіа з посиланням на джерела писали про різні версії вибухів: від спецоперації полковника Романа Червінського до приватної ініціативи якогось українця, який орендував яхту, найняв водолазів і купив вибухівку.
  • Український президент відкидав причетність України до підривів. 
  • BBC писало, що російські кораблі були неподалік місця, де згодом відбулися вибухи на газопроводах "Північний потік". Обидва судна здатні проводити підводні операції, їх виявили завдяки перехопленню комунікації ВМС РФ. 
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