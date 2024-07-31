Двоє журналістів Al Jazeera загинули у Смузі Гази

Двоє журналістів катарського телеканалу Al Jazeera потрапили під обстріл у Смузі Гази.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Al Jazeera.
“Кореспондент арабомовної служби Al Jazeera Ісмаіл аль-Гул та його оператор Рамі аль-Рефе загинули під час обстрілу Гази”, - йдеться у сюжеті телеканалу.
Уточнюється, що журналісти знімали репортаж поблизу помешкання ватажка ХАМАСу Ісмаїла Ганії, якого раніше вбили в Ірані.
- ХАМАС заявив про смерть одного зі своїх лідерів Ісмаїла Ганія у Тегерані. В убивстві організація звинуватила "сіоністів".
-
Революційна гвардія Ірану повідомила, що Ганія загинув разом із охоронцем у будинку, де зупинився на час візиту до Тегерана. Політичний лідер ХАМАСу перебував у Тегерані з нагоди інавгурації нового іранського президента Масуда Пезешкіна.
- Іран пригрозив помстою за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.
- Міністр оборони США Ллойд Остін не вважає, що ескалація війни на Близькому Сході є неминучою. Він запевнив, що Сполучені Штати прагнуть охолодити зростаючу регіональну напруженість, але залишаються непохитними у своєму захисті Ізраїлю у разі нападу.