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Двоє журналістів Al Jazeera загинули у Смузі Гази

Журналісти знімали репортаж поблизу помешкання раніше вбитого ватажка ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Двоє журналістів Al Jazeera загинули у Смузі Гази
Смуга Гази (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Двоє журналістів катарського телеканалу Al Jazeera потрапили під обстріл у Смузі Гази.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Al Jazeera.

“Кореспондент арабомовної служби Al Jazeera Ісмаіл аль-Гул та його оператор Рамі аль-Рефе загинули під час обстрілу Гази”, - йдеться у сюжеті телеканалу.

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Уточнюється, що журналісти знімали репортаж поблизу помешкання ватажка ХАМАСу Ісмаїла Ганії, якого раніше вбили в Ірані.

  • Революційна гвардія Ірану повідомила, що Ганія загинув разом із охоронцем у будинку, де зупинився на час візиту до Тегерана. Політичний лідер ХАМАСу перебував у Тегерані з нагоди інавгурації нового іранського президента Масуда Пезешкіна.

  • Іран пригрозив помстою за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.
  • Міністр оборони США Ллойд Остін не вважає, що ескалація війни на Близькому Сході є неминучою. Він запевнив, що Сполучені Штати прагнуть охолодити зростаючу регіональну напруженість, але залишаються непохитними у своєму захисті Ізраїлю у разі нападу.
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