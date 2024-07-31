Двоє журналістів Al Jazeera загинули у Смузі Гази

Двоє журналістів катарського телеканалу Al Jazeera потрапили під обстріл у Смузі Гази.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Al Jazeera.

“Кореспондент арабомовної служби Al Jazeera Ісмаіл аль-Гул та його оператор Рамі аль-Рефе загинули під час обстрілу Гази”, - йдеться у сюжеті телеканалу.

Уточнюється, що журналісти знімали репортаж поблизу помешкання ватажка ХАМАСу Ісмаїла Ганії, якого раніше вбили в Ірані.

ХАМАС заявив про смерть одного зі своїх лідерів Ісмаїла Ганія у Тегерані. В убивстві організація звинуватила "сіоністів".