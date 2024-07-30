Україна отримає 100 дронів від Латвії, придбаних завдяки бігу міністерки

Латвійське міністерство закордонних справ передасть Україні 100 безпілотників, які були придбані завдяки благодійному забігу у виконанні очільниці відомства.
Як пише "Європейська правда", міністерка Байба Браже у травні пробігла дистанцію Ризького напівмарафону у 21 кілометр, зібравши таким чином кошти на БПЛА для України. Сума пожертв, які надійшли політикині, - 14 тисяч євро.
За них у міністерстві придбали дрони внутрішнього латвійського виробництва, які носять назву "Лачплесис" - на честь легендарного воєначальника. Раніше Україна вже отримала на безоплатній основі 300 латвійських БПЛА.
Нинішня партія зі 100 дронів допоможе посилити роботу українських захисників біля Краматорська.
- Латвія - один із лідерів коаліції дронів для України: країна обіцяла виділити на безпілотники 20 мільйонів євро.