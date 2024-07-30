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Україна отримає 100 дронів від Латвії, придбаних завдяки бігу міністерки

Кошти на БПЛА зібрала очільниця МЗС, яка взяла участь у напівмарафоні.

Україна отримає 100 дронів від Латвії, придбаних завдяки бігу міністерки
Дрон "Лачплесис"
Фото: Європейська правда

Латвійське міністерство закордонних справ передасть Україні 100 безпілотників, які були придбані завдяки благодійному забігу у виконанні очільниці відомства.

Як пише "Європейська правда", міністерка Байба Браже у травні пробігла дистанцію Ризького напівмарафону у 21 кілометр, зібравши таким чином кошти на БПЛА для України. Сума пожертв, які надійшли політикині, - 14 тисяч євро.

За них у міністерстві придбали дрони внутрішнього латвійського виробництва, які носять назву "Лачплесис" - на честь легендарного воєначальника. Раніше Україна вже отримала на безоплатній основі 300 латвійських БПЛА. 

Нинішня партія зі 100 дронів допоможе посилити роботу українських захисників біля Краматорська. 

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