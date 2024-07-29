Сусіди витягли бабусю з осередку пожежі та надали першу допомогу.

На Миколаївщині жінка травмувалася через пожежу сухостою

Вдень 29 липня у м. Новий Буг Баштанського р-ну Миколаївської області поруч із житловим сектором загорілася трава. Потім полум’я охопило сарай в одному з дворів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Власниця помешкання, жінка 1931 р.н., намагалася врятувати своє майно та самотужки загасити пожежу, але безрезультатно.

“Сусіди витягли бабусю з осередку пожежі та надали першу допомогу, жінка отримала опіки рук і ніг. Постраждалу госпіталізували до лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Пожежу загальною площею 530 кв.м. ліквідували бійці ДСНС.

За останню добу у екосистемах України виникла 261 пожежа загальною площею 202,23 га.

Найбільше загорянь зафіксовано у Дніпропетровській – 74 (51,92 га), Харківській – 29 (10,1 га) та Одеській 27 (13,1 га) областях.