Росія збільшує кількість фейків про "чорну зиму", "економічну кризу" і "програш" України у війні

Росія продовжує і посилює свої дезінформаційні кампанії, аби поширити паніку серед українців.

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що РФ продовжить найближчим часом поширювати ІПСО про начебто політичний і військовий програш України у війні.

"Прогнозується, що ворог активізує кампанію щодо «неминучого програшу» України через хронічну нестачу боєприпасів, послаблення підтримки Заходу та «стратегічні успіхи» окупаційної армії на фронті. Акцентуватиметься на необхідності завершення війни на російських умовах та відновлення зв’язків західних країн з РФ", - заявили у Центрі протидії дезінформації.

Ще одна тема, яку розхитує Росія - складна ситуація в українській енергетиці. Для цього РФ посилить інформкампанію "чорна зима".

"Прогнозується, що ворог дедалі активніше ширитиме наративи про «неспроможність» української влади забезпечити населення світлом і теплом в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, акцентуватиме на неможливості відновити зруйновану генерацію не тільки у найближчому майбутньому, а й узагалі ніколи", - попередили у ЦПД.

Третя тема, на якій акцентуватиме агресор - складна ситуація в економіці.

"Прогнозується, що Росія активізує інформаційну кампанію про неминучу економічну кризу в Україні, поширюючи наративи про буцімто високий рівень дефіциту бюджету, нестерпне підвищення податків і неспроможність українського уряду забезпечити економічну стабільність. Мета цієї кампанії – знизити довіру до української влади та посіяти паніку з-поміж населення", - зазначили у Центрі протидії дезінформації.