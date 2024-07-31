Міноборони представило сайт для постачальників тилового майна ЗСУ

Вони зможуть через платформу подати заявку на реалізацію своєї продукції.

Міністерство оборони представило сайт для постачальників тилового майна українській армії.

Як повідомив глава відомства Рустем Умєров, платформа "Партнер МОУ" дасть можливість потенційним постачальникам отримати швидкі і кваліфіковані відповіді на свої питання та подати заявку на реалізацію своєї продукції.

"З моменту початку нашої каденції ми запровадили суворий контроль за закупівлями товарів і послуг для Сил оборони. Спільно з правоохоронними органами рішуче реагуємо на будь-які порушення. Тепер ми рухаємось ще далі. Процес цифровізації – один із запобіжників проти таких порушень, який забезпечує прозорість процесів, починаючи із заявки від виробника до надходження усього необхідного нашим військовим на фронті", - заявив Умєров.

Міністр запросив до співпраці усіх виробників, які "готові оперативно забезпечувати українське військо якісною продукцією".