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Міноборони представило сайт для постачальників тилового майна ЗСУ

Вони зможуть через платформу подати заявку на реалізацію своєї продукції. 

Міноборони представило сайт для постачальників тилового майна ЗСУ
Міністр оборони Рустем Умєров
Фото: Макс Требухов

Міністерство оборони представило сайт для постачальників тилового майна українській армії. 

Як повідомив глава відомства Рустем Умєров, платформа "Партнер МОУ" дасть можливість потенційним постачальникам отримати швидкі і кваліфіковані відповіді на свої питання та подати заявку на реалізацію своєї продукції. 

"З моменту початку нашої каденції ми запровадили суворий контроль за закупівлями товарів і послуг для Сил оборони. Спільно з правоохоронними органами рішуче реагуємо на будь-які порушення. Тепер ми рухаємось ще далі. Процес цифровізації – один із запобіжників проти таких порушень, який забезпечує прозорість процесів, починаючи із заявки від виробника до надходження усього необхідного нашим військовим на фронті", - заявив Умєров.

Міністр запросив до співпраці усіх виробників, які "готові оперативно забезпечувати українське військо якісною продукцією".  

  • Наприкінці минулого року Міноборони запустило роботу агенції "Державний оператор тилу", яка займається потребами ЗСУ.
  • Перший великий скандал із закупівлями харчування для армії спалахнув взимку 2023-го. Тоді за даними видання ZN.ua, Міністерство оборони нібито закуповувало харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.
  • В результаті тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова відправили у відставку. До цього Верховна Рада затвердила прозорий порядок оборонних закупівель.
  • Тим часом 30 липня цього року Міноборони розробило наказ щодо створення та ведення переліку недобросовісних іноземних постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
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