Єрмак: Уряд обговорить підвищення податків із бізнесом

У середу заплановане засідання Ради з питань підтримки підприємництва.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на своїй сторінці у Telegram анонсував проведення 31 липня засідання Ради з питань підтримки підприємництва під час воєнного стану.

За словами посадовця, темою обговорення стануть зміни до Податкового кодексу, спрямовані на підвищення доходів держави.

Єрмак обіцяє "чесний та прямий діалог" між представниками бізнесу та влади. До участі у засіданні долучаться прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко, голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.