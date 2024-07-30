Донат у 5 мільйонів, колекційний мерч та прибуток від магазину — «Аврора мультимаркет» підтримала фестиваль ATLAS UNITED 2024

Музичний фестиваль, який цього року отримав назву ATLAS UNITED 2024, став першим у світі фестивалем такого масштабу під час війни. Гучне повернення заходу відбулось у партнерстві з платформою UNITED24 та monobank із благодійною метою — зібрати гроші на потреби українським військовим. «Аврора мультимаркет» стала партнером фестивалю й всебічно долучилась до збору.

«Аврора мультимаркет» підтримала фестиваль ATLAS UNITED

Учасниками ATLAS UNITED2024 стали близько100 українських та міжнародних артистів зокрема: солістка нідерландського гурту WITHIN TEMPTATION Шерон ден Адель, БУМБОКС, АРТЕМ ПИВОВАРОВ, ЖАДАН І СОБАКИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, КУРГАН & AGREGAT, ТНМК, ДРУГА РІКА, LATEXFAUNA, ONUKA, MÉLOVIN та багато інших.

Під час виступів артисти проводили аукціони з продажу різноманітних лотів — від футболок з автографами до прогулянки з улюбленим коміком чи квартири.

За підрахунками організаторів, за три дні захід відвідали 63673 глядачів, серед яких 2538 людей з інвалідністю, для яких було побудовано спеціальну VIP зону.

Головний збір в 100 млн грн поповнювався з прямих донатів, продажу квитків, коштів від аукціонів та донатів представників бізнесу.

Спеціально для фестивалю команда «Аврори» розробила мерч: футболки, шопери, шкарпетки, блокноти та наліпки. Всі кошти від продажу колекції надійшли у скарбничку збору. Як і прямий партнерський донат мережі — 5 млн гривень, а також прибуток мінімагазину, що працював біля «Аврора мультимаркет stage».

Спеціально для фестивалю команда «Аврори» розробила мерч

Також на фестивалі працював мінімагазин «Аврори»

Співзасновник «Аврори мультимаркет» Лев Жиденко: «Ми дуже раді долучитися до цього фестивалю та до збору, адже фестиваль — чудова можливість проявитися молодим українським артистам. А ми як бізнес вважаємо однією зі своїх місій допомагати відродженню української культури.

Збір — ще одна цінність для нас, ми постійні партнери UNITED 24 й ми віримо, що кожна така активність наближає нас до Перемоги та допомагає зберігати життя наших захисників і захисниць».

Отримані фестивалем кошти будуть розподілені на дві частини

Зібрані кошти підуть на придбання дронів та на виробництво роботів, що воюють разом із захисниками

Отримані фестивалем кошти будуть розподілені на дві частини. Одну спрямують на придбання дронів для бригад на Харківському, Донецькому і Запорізькому напрямках. Інша поповнить збір платформи UNITED24 на роботів, що воюють разом із нашими захисниками і замість них: автоматизовані платформи для евакуації, доставлення грузів, мінування - розмінування та інших воєнних потреб.