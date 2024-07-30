Всього за перше півріччя Укргазвидобування пробурило 50 свердловин, з них ввели в експлуатацію - 41.

АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи "Нафтогаз", ввело в експлуатацію нову високопродуктивну свердловину з дебітом 274 тисяч кубометрів газу на добу. Її особливість у тому, що плановий вибій розташований безпосередньо під населеним пунктом.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

"Введення в роботу нової свердловини збільшило добовий видобуток газу на родовищі на 17%. На черзі наступна свердловина, яку буде введено в експлуатацію вже в серпні цього року. Дякую всій команді Укргазвидобування за ефективну роботу", – зауважив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Ідея буріння свердловини належить розробникові УкрНДІгазу Андрію Тиро, який оцінив видобувні можливості родовища та знайшов віддалену ділянку для її закладання. Команда розробки виконала детальне геологічне та технічне обґрунтування і рекомендувала свердловину до буріння.

"Пробурити свердловину під населеним пунктом вдалося завдяки сучасному буровому обладнанню, передовим технологіям та майстерності фахівців Укрбургазу, які вирішили доволі складне завдання і за 4 місяці пробурили свердловину з відходом вибою понад 1300 м. Спеціалісти Укргазпромгеофізики за умов великого кута стовбуру свердловини виконали складні каротажні роботи й визначили глибину залягання газоносних пластів", – зазначив т.в.о. очільника Укргазвидобування Сергій Лагно.

Як повідомлялося, в червні в Україні запустили нову свердловину, що дає 274 тисяч кубометрів газу на добу. Всього за перше півріччя 2024 року Укргазвидобування пробурило 50 свердловин, з них ввели в експлуатацію – 41.